Beademingstoestellen ontwikkeld door VUB zijn klaar voor productie JCV

16 april 2020

15u23 0 Brussel De beademingstoestellen die ontwikkeld werden door Een team van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn klaar voor productie. Die zal gebeuren bij Audi Brussels.

Het Fablab van de VUB werkt al enkele weken aan de ontwikkeling van een eenvoudig beademingstoestel dat eventuele tekorten in de ziekenhuizen moet opvangen bij een stijging van het aantal coronapatiënten. Het toestel is nu zo goed als klaar voor productie.

Afgelopen vrijdag zijn bij Audi Brussels de eerste vijftig voorserietoestellen geproduceerd. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd in het FabLab en worden ze getest. “Toen we eind maart werden benaderd door de VUB waren we direct bereid hen bij hun project te ondersteunen. Twee dagen later was een eerste pilootlijn in onze fabriek reeds klaar en afgelopen vrijdag hebben we vijftig voorserietoestellen aan de VUB geleverd”, zegt Peter Verschooris, montageverantwoordelijke bij Audi Brussels. Het beademingstoestel dat de VUB-ingenieurs ontwikkelden, werkt volledig zoals een professioneel toestel dat doet en is in nauw overleg met het UZ Brussel aangepast aan de noden van COVID-19-patiënten.

De plannen van het toestel worden gedeeld zodat andere labs het ontwerp kunnen verbeteren en overnemen.