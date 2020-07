Basisschool Sint-Juliaan krijgt eigen gebouw JCV

24 juli 2020

11u15 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt 1,75 miljoen euro uit voor een nieuw gebouw voor de basisschool Sint-Juliaan in Oudergem. Zo kan die school haar capaciteit uitbreiden.

De school in de Sint-Juliaanskerklaan in Oudergem zit momenteel in een gebouw dat ze deelt met haar Franstalige zusterschool. Ze zal nu verhuizen naar een eigen gebouw in een voormalig kloostergebouw op dezelfde site. De ombouw van kloostergebouw naar schoolinfrastructuur vraagt grote renovatie- en nieuwbouwwerken, die worden geraamd op bijna 5 miljoen euro.

De VGC en de Vlaamse Gemeenschap investeren beiden in dit project, de VGC met 1.750.000 euro. Hierdoor kan het klooster grondig gerenoveerd en uitgebreid worden met voldoende grote klaslokalen, een refter, een eigen sportzaal en een nieuwe speelplaats. “Dankzij deze samenwerking zal de school over een eigen, ruime schoolinfrastructuur en turnzaal beschikken”, zegt bevoegd minister Sven Gatz (Open VLD). “Bovendien zal de school niet alleen de bedreigde plaatsen kunnen behouden, maar ook kunnen uitbreiden met 64 plaatsen, zodat er in totaal 240 leerlingen basisonderwijs school kunnen lopen.”