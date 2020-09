Basisschool Klavertje Vier dicht: twee leerkrachten en twee leerlingen besmet met Covid-19 Stephanie Romans

11 september 2020

17u04 0 Brussel Alle leerlingen en leerkrachten van de Brusselse Nederlandstalige basisschool Klavertje Vier gaan in quarantaine. Zeker twee leerkrachten en twee leerlingen zijn besmet. Verschillende andere leerkrachten vertonen ziekteverschijnselen.

De beslissing komt een dag nadat Brussels schepen van Nederlandstalig Onderwijs Ans Persoons (one.brussels) meldde dat een klasje van Klavertje Vier in quarantaine zou gaan.

Vorige week testten al twee leerlingen uit het vijfde leerjaar positief op Covid-19. Hun volledige klas ging toen in quarantaine. Deze week bleken ook twee leerkrachten besmet, en enkele collega’s vertonen symptomen. De crisiscel vergaderde vrijdagmorgen over de situatie en besliste de school volledig te sluiten.

Alle personeelsleden en leerlingen gaan preventief in quarantaine tot en met woensdag 16 september. Ondertussen wordt het schoolgebouw professioneel ontsmet door een gespecialiseerd bedrijf.

Afstandsonderwijs

“We willen de school graag zo snel mogelijk weer opstarten, maar natuurlijk enkel in veilige omstandigheden. Daarom worden alle personeelsleden en leerlingen getest, met uitzondering van de kleuterklassen. Eens alle testresultaten gekend zijn, evalueren we de situatie en kan de school mogelijk gefaseerd heropstarten. De ouders kregen een brief mee over hoe ze hun kinderen gratis kunnen laten testen”, klinkt het bij schepen Persoons.

De kinderen krijgen in de komende dagen les via afstandsonderwijs. De stad Brussel zorgt dat alle leerlingen over het nodige computermateriaal beschikken.