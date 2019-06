Basisschool in Jette dient een klacht in tegen leerling van 8 jaar oud: “Drie leerkrachten geslagen” KVDS JCV

18 juni 2019

08u39 8 Jette De directie en drie leerkrachten van een basisschool in Jette hebben klacht ingediend tegen een leerling van 8 jaar wegens slagen. De leerling werd op school zeer agressief en de politie moest tussenbeide komen. “Maar de politie bellen voor een achtjarige is toch overdreven.”



De feiten dateren al van eind mei. Toen probeerde een leerling van 8 jaar oud op de Franstalige basisschool Aurore in de Van Rolleghemstraat weg te lopen nadat hij op school erg boos was geworden. “Drie leraren hebben hem proberen in bedwang te houden”, zegt Johan Berckmans van de politiezone West. “Zij hebben alle drie slagen gekregen. Onze ploegen zijn uiteindelijk tussen gekomen om de jongen onder controle te krijgen. De jongen is dan voor controle naar het ziekenhuis gebracht.”

Wat de jongen tot de woedeaanval dreef, is niet duidelijk. De directie en de getroffen leerkrachten beslisten wel om klacht in te dienen tegen de jongen. De jeugdbrigade van de politiezone West is met een onderzoek gestart en heeft haar eerste bevindingen al overgemaakt aan het parket. Het is nu afwachten of er nog verder onderzoek volgt.

De school had in eerste instantie geprobeerd om de ouders te bellen, maar die waren niet meteen bereikbaar. De school zou in eerste instantie ook contact hebben opgenomen met de jeugdbescherming. “Dat je de politie laat komen voor een achtjarige is toch wat overdreven”, zegt advocaat Christophe Dielis, die de familie vertegenwoordigt. “De aanleiding was blijkbaar een ruzie tussen twee kinderen, maar dat kan dus over om het even wat gaan.”

Er was ook sprake van een ruzie tussen de vader van de jongen en een leerkracht, maar die informatie klopt niet. De familie van de jongen zocht hem in het ziekenhuis op na de feiten.

Schorsen

De school besloot intussen om de leerling te schorsen en hem te verbieden zich volgend jaar nog in te schrijven in de school. Hij mag wel nog zijn proeven afleggen op het einde van het schooljaar.

De familie onderhandelt intussen met de school om de jongen toch nog terug te laten keren volgend schooljaar. “Vorige week vrijdag hebben we nog samen gezeten met de directie”, zegt advocaat Dielis. “We proberen tot een vergelijk te komen. We hebben een alternatief voorstel gedaan aan de directie en we wachten nu op feedback van de school.”

De school zelf wil momenteel niet reageren op het verhaal. Ook het kabinet van de Jetse schepen van Franstalig Onderwijs Olivier Corhay (MR) wou geen verdere commentaar geven op de zaak.

De school in Jette kwam enkele weken terug al in het nieuws toen een moeder gewag maakte van jarenlange en zware pesterijen tegenover haar zoon. Dat werd ontkend door de gemeente, die besliste om de vrouw aan te klagen voor laster.