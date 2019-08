Barlok probeert met crowdfunding het hoofd boven het water te houden tot 2020 SZM

12 augustus 2019

13u41 0 Brussel Concertzaal, Barlok, langs het kanaal van Brussel start een crowdfunding om nog tot maart 2020 evenementen te kunnen organiseren. 8.500 euro heeft de organisatie nodig om allerlei technische materiaal, maar ook andere noodzakelijke uitgaven zoals de drank te betalen.

Het alternatief cultuurtempel, Barlok, heeft financiële steun nodig. Sinds 2014 biedt de locatie aan het kanaal onderdak aan verschillende concerten, gaande van LGBTQI+ evenementen tot benefietconcerten van Niemand is Illegaal en politieke rap. Het inclusief project dat onderdeel is van het grotere project van vzw Toestand, Allee du Kaai, organiseerde 30 concerten per maand, 9 maanden per jaar. Per week is dat 50 uur werk geleverd door 8 artiesten en 15 paar helpende handen. Daarbovenop zijn er ook 35 vrijwilligers die tijdens de concerten werken.

8.500 euro

Die hele organisatie dreigt nu stilaan uit te doven. Normaal gezien zou Barlok samen met Allee du Kaai tot maart 2020 mogen blijven vooraleer er werken beginnen voor groene ruimte aan de Kanaalzone. Die werken zouden oorspronkelijk in het voorjaar van 2019 gestart moeten zijn, maar dat werd uitgesteld.

Door het potentieel om Barlok nog met een knal af te sluiten, startte de organisatie een crowdfunding-pagina om de periode tot maart 2020 te overbruggen. Daarvoor hebben ze 8.500 euro nodig. Niet enkel voor de aankoop van drank, de logistieke benodigdheden zoals bureaumateriaal en telefoonfacturen, maar ook voor de onderhoud van het technische materiaal en de catering voor de artiesten.

Conflict met eigenaar

Daarnaast is concertzaal Barlok ook in strijd met de eigenaar van de locatie, de Haven van Brussel. “We hebben een 50-tal mails en klachten gekregen om de ‘boel’ op te ruimen”, zegt de organisatie. “De eigenaar wil dat Barlok perfect binnen de lijntjes loopt, alsof dat mogelijk is met zo’n groot project.” Daarom werd de concertzaal afgesloten tot dat de zaken “weer op orde” zouden komen, ook al betekent dat dat de zaal ondertussen leeg zou staan. Hierdoor komt Barlok nog meer in de schulden door een laatste bestelling van drank die nog niet helemaal afbetaald is en en hebben ze geld nodig als de zaal nog heropend zou worden.

“Als we een nieuwe overeenkomst ondertekenen met Leefmilieu Brussel, die niet zou garanderen dat Barlok terug opengaat, maar waarmee we wel beter kunnen onderhanden met de Haven van Brussel, dan moeten we weer twee verzekeringen betalen van elk 800 euro, een nieuw bezoek van de brandweer en de verzameling voor elektrisch materiaal.”

De organisatie hoopt dus met de crowdfunding het hoofd boven het water te houden en nog verschillende culturele evenementen tot maart 2020 te kunnen organiseren.

Op de pagina Le Pot Solidaire is er ondertussen iets meer dan 1.300 euro ingezameld.