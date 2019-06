Bar Rouge wil opnieuw openen in september JCV

20u23 0 Brussel Het bekende café Bar Rouge in de Leuvensestraat wil begin september opnieuw de deuren openen. Eind mei werd de bar nog het slachtoffer van brandstichting. “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt de eigenaar.

Door de brand was het café gesloten, en dat blijft nog even zo. “Maar tegen het begin van het volgende schooljaar willen we weer open gaan", zegt de eigenaar. “We zullen de bar compleet transformeren, zodat we onze feestjes verder kunnen zetten.”

Bar Rouge werd in de nacht van 25 op 26 mei getroffen door brand. Volgens het Brusselse parket was er wel degelijk kwaad opzet in het spel. De daders maakten gebruik van een soort brandbom, die ze naar binnen gooiden. “Wij werken actief mee met de onderzoekers om de verantwoordelijke van dit incident te vinden”, aldus de eigenaar. “Zo"n incident hebben we nog nooit meegemaakt. Maar we zullen alles doen om de veiligheid van onze klanten, ons personeel en onze buren te garanderen.”