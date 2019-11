Bands solliciteren voor plekje op ‘Brusselse CD’ WHW

24 november 2019

10u02 0 Brussel Zaterdagavond hebben verschillende Brusselse bands ter gelegenheid van gestreden voor een plekje op een echte Brusselse CD.

De website be Brusseleir ijvert voor het voortbestaan van het Brussels dialect in ons gewest. Via Brussels Tuub worden bands aangespoord om muzieknummers in het Brussels te schrijven. In samenwerking met Poppunt en AB ging be Brusseleir op zoek gaat naar de geschikte bands en nummers om een cd op te nemen in het Brusselse dialect. Elke band werd uitgedaagd een nummer te schrijven over het leven in de stad, in het dialect.