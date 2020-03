Bandenprikker in Neder-Over-Heembeek gevat De politie betrapte de man op heterdaad SHVM

12 maart 2020

Inwoners van Neder-Over-Heembeek kunnen opnieuw gerust ademhalen: de man die al sinds december verschillende banden van wagens vernielde, is door de Brusselse lokale politie geklist. Dat meldt de politie donderdagavond.

Sinds december 2019 werd Neder-Over-Heembeek geteisterd door een bandenprikker. Het kwam zelfs zo ver dat buurtbewoners beslisten om te verhuizen. Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is de verdachte een zestigjarige man. De politie kon de man op heterdaad betrappen in de nacht van woensdag op donderdag. Vlak voor zijn arrestatie was hij de banden van een Mazda met een schroevendraaier aan het vernielen.

De 61-jarige man bekende tijdens het verhoor een deel van de feiten. Een ander deel betwistte hij en over nog een derde deel kon hij naar eigen zeggen geen verklaring afleggen. De man was tot nog toe niet bekend bij politie of gerecht. Het motief voor zijn daden is onduidelijk.