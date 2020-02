Bandenprikker actief in Neder-Over-Heembeek JCV

18 februari 2020

12u52 0 Brussel Minstens vijf wagens in Neder-Over-Heembeek zijn in de loop van vorige week het slachtoffer geworden van een onbekende die banden lek steekt. De Brusselse politie voert een onderzoek.

Vorige week liep er bij de politie een klacht binnen van een persoon in Neder-Over-Heembeek van wie de banden lek waren gestoken. Toen de politie ter plaatse ging, trof ze nog vijf voertuigen aan waarvan de banden lek waren gezet. De politie is daarom met een onderzoek begonnen om te achterhalen wie de bandenprikker is.