Banden doorknippen met Villo kost Brussels Gewest hoop geld JCV

30 januari 2020

11u43 1 Brussel Deelfietsensysteem Villo ligt onder vuur. Vooral de nieuwe elektrische deelfietsen worden niet gesmaakt, zo bleek tijdens een debat in het Brussels parlement. Het Gewest heeft echter nog tot 2026 een contract met uitbater JC Decaux en dat verbreken kost de overheid een smak geld.

De kwestie kwam aan bod in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. Bevoegd minister Elke Van den Brandt (Groen) kreeg er verschillende vragen op haar bord over Villo. Die gingen vooral over de invoering van de elektrische Villo’s in november. De deelfietsen van Villo kwamen er pas nadat concurrenten als Jump en Billy al een hele tijd op de Brusselse markt waren. Die laatste kunnen ook overal achtergelaten en opgepikt worden. “Je kan niet anders dan vaststellen dat het systeem van de Villo-stations achterhaald is”, zei Christophe De Beukelaer (cdH).

Bovendien werkt de elektrische Villo met een afneembare batterij, wat volgens verschillende parlementsleden weinig gebruiksvriendelijk is. Zowel Arnaud Verstraete (Groen) als Cieltje Van Achter (N-VA) hadden daar vragen bij. “Wie wil nu een hele dag met een batterij rondzeulen om eventueel in de loop van de dag een fiets te nemen? Kan er geen uitleendienst voor batterijen komen?”, zei Van Achter. Verstraete vroeg zich dan weer af waarom er geen laadpalen aan de station zijn gekomen.

Reclame

De elektrische Villo’s maken deel uit van een overeenkomst die de regering met JC Decaux sloot in 2018. Daarin wordt ook bepaald dat de firma een deel van de reclameborden die bij de Villo-stations horen, mag vervangen door digitale borden met bewegend beeld. “Maar deze panelen zijn niet alleen energieverslindend, ze zijn ook verkeersonveilig omdat ze de weggebruikers afleiden. Bovendien passen ze architecturaal niet in de openbare ruimte”, aldus Verstraete.

Dalend gebruik

Villo kampte ook al met dalende gebruikscijfers. Zo daalde het aantal Villo’s dat ontleend werd de laatste twee jaar met bijna 20 procent. “Dit moet een aantal alarmbellen doen afgaan over de noodzaak om het systeem in de toekomst aantrekkelijker en vooral gebruiksvriendelijker te maken”, aldus Van Achter. “Ik ben dan ook benieuwd welke plaats en toekomst de minister ziet voor Villo.”

Minister Van den Brandt wees erop dat Villo een aantal voordelen heeft. In de eerste plaats de lage prijs en het feit dat het overal in het Gewest beschikbaar is. Bovendien is ook de parking geregeld, in tegenstelling tot bij andere deelsteppen of -fietsen. Ook de oplaadbare batterij van de fietsen heeft volgens de minister goede kanten. “Dat kan een obstakel zijn, maar er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden”, zei ze. “Zo kun je er je gsm mee opladen. Misschien zijn er betere systemen te vinden. We moeten daarover zeker met Villo praten en het systeem evalueren.”

Schadevergoeding

Laatste maar misschien wel grootste horde is het contract met uitbater JC Decaux. “Dat is een juridisch strikt contract dat ons weinig manoeuvreerruimte biedt”, aldus de minister. Het contract loopt nog tot 2026.

Zeker de schadevergoeding bij een breuk van het contract speelt daar een rol. Als het Gewest Villo en JC Decaux wandelen stuurt moet ze betalen. Ofwel gaat het om de opbrengsten van de reclamepanelen tot het einde van het contract, ofwel om de opbrengsten van de langetermijnabonnees gedurende het beste jaar van Villo. Dat laatste bedrag moet dan nog eens vermenigvuldigd worden met drie en met het aantal resterende jaren van het contract.