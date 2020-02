Balthazar is headliner op Brussels Summer Festival JCV

20 februari 2020

12u10 0 Brussel Balthazar is een van de headliners voor het Brussels Summer Festival van dit jaar. De editie van dit jaar loopt van 19 tot en met 23 februari. Balthazar zal op 20 augustus op het Paleizenplein spelen.

Balthazar is geen onbekende naam voor het BSF, want ook in 2016 stond de Belgische indierockgroep al op het hoofdpodium van het festival in de hoofdstad. Nadat de groep recent op 17, 18 en 19 februari drie keer het Koninklijk Circus uitverkocht, strijken ze deze zomer dus opnieuw neer in Brussel om er songs uit hun album Fever uit 2019 te spelen.

Het BSF kondigde enkele dagen geleden al de eerste namen van het festival aan met Bon Entendeur, Morcheeba, Lomepal en Therapie TAXI, maar Balthazar is de eerste headliner op de affiche.

Tickets voor het Brusselse festival zijn te verkrijgen op bsf2020.tickoweb.be. Een 5 Days Pass kost momenteel 65 euro in Wave 1, nadien kosten deze 75 euro in Wave 2. Een 1 Day Pass voor de openingsdag 19 augustus kost 25 euro en op de andere dagen kost de 1 Day Pass 35 euro.