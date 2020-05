Balkons aan achtergevel gebouw in Schaarbeek storten neer SHVM

08 mei 2020

16u39 0 Brussel In de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek zijn enkele balkons van een leegstaand pand neergestort. Oorzaak daarvan zou de ouderdom van het gebouw zijn.

Donderdagavond kwam de politie samen met de brandweer ter plaatse nadat een getuige, die er achter het pand een atelier heeft, had gezien hoe de balkons van een gebouw van vier verdiepingen naar beneden stortten. “De woning is onbewoond”, zegt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw. Volgens Derieuw gaat het om een oud gebouw. Mogelijk is de oorzaak van het incident dus de slechte staat van het pand. “De voorgevel is wel nog in orde”, aldus Derieuw.