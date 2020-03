Balkonconcert van Sarah Defrise en Stephane Ginsburgh “We gaan afwisselen. Eén keer piano met zang en de andere keer enkel piano” Met de balkonconcerten kaarten ze ook aan dat corona het nog moeilijker maakt voor de culturele sector Margo Koekoekx Stephanie Romans

29 maart 2020

10u33 0 Brussel Vorige week zaterdag lieten operazangeres Sarah Defrise Nirenburg en haar partner en pianist Stephane Ginsburgh zich van hun beste kant horen. Gezien concerten afgelast zijn, gaven ze een cultureel hoogstandje mee aan hun buurtbewoners vanaf het balkon. Met hun actie willen ze aandacht vestigen op de moeilijke situatie waarin velen uit de culturele sector nu terecht komen.

Even twijfelden ze of ze er een wekelijkse gewoonte van zouden maken. Bewoners van de Koningslaan in Vorst die daarop hoopten kunnen deels beginnen juichen. Sarah “Om het programma wat te variëren speelt Stephane zondag alleen. Dat geeft mij de tijd om mijn thesis af te werken (lacht). Wellicht is dat een goede formule als we nog tot mei zo doorgaan. Een week mét en een week zonder zang. We bekijken het nog.”

Onze tip luidt alvast: zet je ramen maar open of neem plaats op je balkon of in de tuin Vanaf 12u op zondagmiddag. Dan laat Stephane stukken van Bach, Beethoven, Mozart en Borodin weerklinken.

Hedendaags en klassiek

Brussels pianist Stephane Ginsburgh staat gekend om zijn gedurfd pianospel en werkte al met tal van bekendheden samen. Van componisten als Newton Armstrong tot choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en nog veel meer. Uit zijn repertoire blijkt dat zowel de hedendaagse als de klassieke muziek geen geheimen hebben voor hem.

Volgend weekend gooien ze de ramen nog eens samen open.

