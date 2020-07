Bal National verhuist naar het balkon JCV

16 juli 2020

15u45 0 Brussel Geen Bal National op het Vossenplein dit jaar, maar dat betekent niet dat er niet gefeest wordt op de avond voor de Nationale feestdag. Door de coronacrisis wordt er overgestapt op Balkon National.

De 18de editie van het Bal National krijgt door de coronacrisis een aangepaste versie zonder publiek. Presentatoren de Swa, de Berre en de Wally hebben voor deze speciale editie een 60 minuten durend en tweetalig programma uitgewerkt met het balkon als rode draad. Het Balkon National moet een ode worden aan de balkons die tijdens de lockdown geregeld geholpen hebben om eens een frisse neus op te halen, te klappen voor het zorgpersoneel of misschien wel een babbeltje te slaan met de buren.

Het Balkon National zal de kijker meevoeren naar enkele vertrouwde plaatsen in de Marollen zoals de cité Hellemans, de Hallen van de Huidevettersstraat, de grote lift aan het Justitiepaleis of het skatepark van het Kapelleplein. En daar zullen de kijkers mensen ontmoeten die net zo bekend zijn als de plek waar ze vertoeven. Ook het Resto National is dit jaar afgelast, al wordt er voor de meest kwetsbare mensen van de Marollen een kleinere en intiemere versie gehouden.

Balkon National zal op 20 juli vanaf 18.30 uur live te volgen zijn op de stadszenders Bruzz en BX1.