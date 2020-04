Babyvreugde in toren van gemeentehuis Schaarbeek: twee slechtvalkjes geboren, derde staat op punt om uit ei te komen SHVM

25 april 2020

In de toren van het gemeentehuis in Schaarbeek zijn deze week twee slechtvalken geboren. Dat laat het kabinet van burgemeester Cécile Jodogne zaterdag weten.

In de toren van het gemeentehuis van Schaarbeek heeft het paar slechtvalken dat er momenteel verblijft twee van hun drie eieren zien uitkomen. De derde slechtvalk laat dus nog even op zich wachten, maar staat op het punt om uit het ei te komen.

Het kabinet laat weten dat het goed gaat met zowel de kersverse ouders als de kuikens. Midden mei zullen de vogels, met behulp van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, geringd worden.

Personen die gefascineerd zijn door de slechtvalk, kunnen tot 1 juni op de site van het Instituut voor Natuurwetenschappen live-beelden volgen van twee families slechtvalken. De ene heeft zich geïnstalleerd in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en de andere in de Sint-Jobkerk van Ukkel. Daar werden afgelopen week eveneens jonge slechtvalkjes geboren.