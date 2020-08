Babbel over het onderwerp ‘zorg’... en krijg een huiskamerplant cadeau JMBB

09 augustus 2020

20u41 0 Brussel ‘Plant een gesprek’ in Koekelberg: in ruil voor een babbel over ‘zorg’ ontvang je een huiskamerplant. Audrey Apers kwam, samen met Eva Honings, Jan Deboom, en Maxime Arnould, met het leuke initiatief op de proppen.

‘Plant een gesprek’ is een van de projecten die deze zomer via de StaycationBXL-oproep op subsidies kan rekenen. “In ruil voor een plant kan je met ons in gesprek gaan.” Het groen komt rechtstreeks van de Elsense winkel Jungle Lab, waar je planten kan kopen en ook ‘rehabiliteren’. “Het is een winkel waarbinnen dit concept perfect past", zegt Audrey.

Momenten

Het gesprek draait rond het thema ‘zorg’. “De vraag die we stellen aan de mensen is: ‘Kan je een herinnering met ons delen waarin je zorg hebt gekregen, hebt gegeven, of hebt gezien?’.” Eerst krijgen de mensen de tijd om een schriftelijk antwoord op die vraag te formuleren, waarna de babbel volgt.

Audrey leidt dat gesprek, maar doet zelf ook mee. “We hebben vandaag een mooi gesprek gehad met iemand wiens rug was ingesmeerd door een thuisverpleger. Dat had hem zodanig geraakt, want het concept ‘aanraking’ is in tijden van corona iets niet-vanzelfsprekend geworden.” Op die manier komt Audrey heel wat kleine verhalen tegen, waarin mensen momenten delen over de coronaperiode. “De planten die de mensen meekrijgen, staan symbool voor zorg: we dragen als mens zorg voor planten, maar omgekeerd spelen planten ook een verzorgende rol in ons leven.”

Wie een gesprek wil aangaan en er in ruil een plantje aan wil overhouden, kan komende vrijdag en zondag tussen 14 en 18 uur nog richting het Elizabethpark in Koekelberg afzakken.