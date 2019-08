Autovrije straat door Josaphatpark voorlopig niet verlengd JCV

21 augustus 2019

20u17 0 Brussel De Ambassadeur Van Vollenhovenlaan, die dwars door het Josaphatpark loopt, is vanaf september opnieuw toegankelijk voor het autoverkeer. De gemeente zet de deur wel open om de straat in de toekomst regelmatiger af te sluiten voor auto’s.

De straat was afgelopen zomervakantie afgesloten voor wagens. Daarmee wou de gemeente extra ruimte in het park creëren. Het Josaphatpark wordt in de zomer immers massaal gebruikt door kinderen en volwassenen uit de buurt.

Na de zomer zou de gemeente de situatie evalueren om de straat eventueel voorgoed af te sluiten. Dat gaat echter niet door: vanaf september mogen er opnieuw auto’s in de straat. Schaarbeeks schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier (Groen) houdt wel de mogelijkheid open om de straat in de toekomst opnieuw af te sluiten. “Maar daarvoor willen we eerst beweegbare paaltjes installeren”, zegt ze. “Dat gaan we nu onderzoeken. Nu moeten we de straat afsluiten met hekken en paaltjes zijn praktischer. De test was wel positief. We zien bijvoorbeeld minder zwerfvuil in de straat.”

Bij actiecomité 1030/0, dat ijvert voor veiliger verkeer in Schaarbeek is men teleurgesteld. “Uiteraard vinden we dit jammer”, klinkt het. “De ervaringen waren goed: kinderen konden fietsen en skaten, fietsers konden eindelijk zonder schrik de weg gebruiken en de lokale overlast van racers en dealers was in één klap verdwenen. Parkeerproblemen waren er eigenlijk niet. Natuurlijk, dat zou een ander verhaal kunnen zijn vanaf september, maar de logische stap zou zijn om het op zijn minst te testen.”

Dat de gemeente wil wachten met verdere stappen, valt ook niet goed. “Die lange wachttijd boezemt geen vertrouwen in”, zegt het comité. “Het naar beneden halen van de autodruk is een prioriteit is voor gemeente en gewest. Dat moet op het terrein vertaald worden.”