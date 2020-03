AutoTechnica-beurs uitgesteld tot begin oktober door coronavirus JCV

06 maart 2020

17u04

Bron: Belga 0 Brussel Door het coronavirus wordt de 20ste editie van vakbeurs AutoTechnica & Service Station CarWash uitgesteld naar 4 tot en met 7 oktober 2020 in Brussels Expo.

“AutoTechnica wil de veiligheid, gezondheid en welzijn van exposanten, medewerkers en bezoekers kunnen blijven waarborgen”, zo laat de beurs weten in een persbericht. “Wij hebben moeten vaststellen dat sommige bedrijven een richtlijn opleggen of opgelegd krijgen, waardoor deelname of bezoek aan AutoTechnica & Service Station CarWash op de geplande data niet langer mag of kan.”

Daarom volgt er dus een uitstel van de beurs. “Om duidelijkheid en zekerheid te bieden ruim drie weken voor aanvang van de eerste beursdag werd dus beslist om deze editie te verplaatsen en te laten doorgaan van 4 tot en met 7 oktober 2020 in Brussels Expo”, klinkt het. “De insteek en organisatie van AutoTechnica én Service Station CarWash blijven zoals voorzien, de organisatie van de beurs en alle randevenementen worden dus verplaatst naar de nieuwe data.”