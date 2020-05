Automobilist rijdt kindje (2) aan en wil vluchten, buurtbewoners houden hem tegen Wouter Hertogs

30 mei 2020

15u01 20 Brussel In de Kesselsstraat in Schaarbeek is vrijdagavond een tweejarig kind aangereden door een automobilist. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

Omstreeks 20.15 uur gisteravond werd het kind aangereden ter hoogte van de Kesselstraat, vlakbij het kruispunt met de Wijnheuvelenstraat. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder wou vluchten, maar werd tegengehouden door buurtbewoners. De politie pakte de man op en droeg hem over aan het parket.

De bestuurder werd gisteren door de politie verhoord en is intussen weer vrijgelaten. Een onderzoek is gestart om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Momenteel wordt onderzocht hoe snel de wagen reed en of er sprake was van een straatrace. Dat is op dit moment nog onduidelijk. In de wijk werden eerder al straatraces gehouden, maar volgens de politie is het niet duidelijk of het ongeval daarmee verband houdt.