Automobilist komt om het leven bij zware crash in Anderlecht Robby Dierickx Stephanie Romans

23 juli 2020

09u23 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagochtend omstreeks 5 uur een automobilist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in de Tweestationsstraat. Volgens de lokale politiezone Zuid was bij het ongeval één wagen betrokken. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de bestuurder knalde tegen een pijler van de spoorwegbrug. In het voertuig zaten drie personen. De bestuurder kwam om het leven. In welke toestand de twee passagiers verkeren, is niet duidelijk.

Door het ongeval is de Tweestationsstraat in Anderlecht in beide richtingen afgesloten tussen de Dokter Kubornstraat en Klein-Eiland.