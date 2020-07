Automerk Polestar opent eerste Belgische retailpunt in Brussel (maar een auto kun je er niet kopen) JMBB

24 juli 2020

09u28 8 Brussel Het Chinees-Zweedse automerk Polestar opent morgen zijn eerste Belgische retailpunt in Brussel. Je zal er echter geen auto kunnen kopen: Polestar mikt op een digitale aanpak en lanceert het retailpunt vooral als een ruimte waar je je kunt laten informeren. Op die manier wil Polestar de concurrentie aangaan met Tesla.

Geen opdringerige verkopers in het ‘informatiecentrum’ van Polestar, dus. Het merk focust nadrukkelijk op een digitale aanpak en wil geen showroom in de klassieke zin van het woord neerzetten: wie geïnteresseerd is in een elektrische wagen, kan langskomen om met een expert te spreken of een testrit te plannen. “Zonder verkopers en zonder voertuigen op voorraad is er geen harde verkoop, geen verplichting om de voorraad te verschuiven en is het bijgevolg een volledig klantgerichte reis. De consumenten bepalen zelf in welke mate ze in interactie treden met de Polestar 1, de Polestar 2 en de Polestar Specialisten, met de bedoeling hun ervaring af te stemmen op hun exacte behoeften, niet op die van het merk,” vertelt Lies Eeckman, Managing Director van Polestar België.

De space in Brussel is overigens een van de eerste Polestar-punten in de wereld. Binnenkort zien ook centra in Antwerpen, Gent, en Luik het levenslicht. De Brusselse Polestar vind je vanaf morgen in de Akenkaai tegenover Tour & Taxis.