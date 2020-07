Automatische toekenning van premie moet werkzoekenden duwtje in de rug geven JCV

15 juli 2020

09u02 0 Brussel Kwetsbare Brusselse werkzoekenden krijgen voortaan automatisch hun activa.brussels-attest als ze daar recht op hebben. Met dat attest krijgen werkgevers die hen aannemen tot 15.900 euro korting op hun loonkosten. Zo moet het interessanter worden om hen aan te werven in de nasleep van de coronacrisis.

Deze maand alleen al kregen 36.907 Brusselse werkzoekenden in hun MyActiris-account een melding dat hun activa.brussels-attest klaarstond. Het initiatief maakt deel uit van de verdere digitalisering van de diensten van Actiris. Dankzij dat attest kunnen werkgevers die werkzoekenden aanwerven maar liefst 15.900 euro aan loonkosten besparen op 30 maanden tijd.

Werkzoekenden die recht hebben op zo’n attest hebben een kwetsbaar profiel, bijvoorbeeld omdat ze al langer dan een jaar op zoek zijn naar werk. Ook mensen die bepaalde stages of opleidingen volgden, hebben recht op de premie. Tot nu moesten werkzoekenden zelf hun attest aanvragen, maar in vele gevallen gebeurde dat niet of was er een fout in de aanvraag. Vanaf nu gaat heel de procedure echter automatisch.

Het initiatief moet zowel werkgevers als werkzoekenden helpen. “We verwachten de komende weken enerzijds een stijging van het aantal werkzoekenden, en anderzijds een daling van het aantal jobaanbiedingen”, zegt Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Werk. “De concurrentie tussen de kandidaten voor eenzelfde vacature zal dus toenemen. Dankzij activa.brussels maken we de Brusselse werkzoekenden aantrekkelijker bij de werkgevers.”