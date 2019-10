Autodeelplatform Drivy wordt Getaround SZM

01 oktober 2019

09u36 0 Brussel Autodeelplatform Drivy verandert van naam en wordt omgedoopt in Getaround. Dat is de naam van het Amerikaanse bedrijf dat eerder dit jaar eigenaar werd van Drivy. Ook de huurprijzen worden anders berekend. Voortaan betaal je mer Getaround per uur de huur van een auto en niet langer per dag.

Het Franse car-sharing concept Drivy, dat overgenomen werd door het Amerikaanse Getaround, laat autobezitters die hun wagen niet zo vaak gebruiken toe om hun auto te verhuren. Wie een auto bezit kan zo deels de kosten daarvan terug verdienen. Tegelijk kan wie geen auto heeft dankzij Drivy makkelijk altijd en overal de geknipte wagen huren wanneer hij of zij die nodig heeft.

Getaround nam in april zijn Franse sectorgenoot Drivy over, waardoor één van de grootste autodeelbedrijven ter wereld ontstond. De groep is actief in meer dan 300 steden in de Verenigde Staten en Europa, met meer dan 70.000 voertuigen en vijf miljoen gebruikers. In België gaat het om zowat 1.500 wagens en 50.000 klanten. Getaround hanteerde al sinds 2014 een uurtarief in de VS, en past dat nu ook toe op ons land.