Autodeeldienst Share Now laat Brussel voortaan links liggen JCV

19 december 2019

07u59

Bron: Belga 0 Brussel Autodeeldienst Share Now, het vroegere DriveNow, zal op 29 februari de activiteiten in Brussel beëindigen. Het bedrijf kon naar eigen zeggen onvoldoende mensen overtuigen om de autodeeldienst te gebruiken.

Dat laat het bedrijf zelf weten in een mededeling aan zijn klanten. “Helaas hebben we vastgesteld dat we, ondanks onze inspanningen en investeringen de voorbije drie jaar, er niet zijn in geslaagd voldoende mensen te overtuigen om onze dienst te gebruiken”, klinkt het.

Tegelijk zet het bedrijf er ook een punt achter in Firenze en Londen. “In deze drie steden hebben we onvoldoende garanties dat onze activiteiten in de toekomst winstgevend kunnen worden.” Share Now focust zich op de achttien overige steden waarin het actief is. Verdere commentaar heeft het bedrijf niet.

In juli meldde de autodeeldienst nog dat gebruikers gemiddeld 1.000 ritten per dag afleggen in Brussel. Op een jaar tijd nam het aantal gebruikers toe met 30 procent, klonk het toen. De financiële cijfers blijven rood kleuren, was toen al duidelijk.

De Duitse autobouwer BMW lanceerde DriveNow begin juli 2016 in Brussel. In februari veranderde de naam in Share Now, na een fusie met de deeldienst car2go van concurrent Daimler (Mercedes).