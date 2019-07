Autodeeldienst Share Now boekt 1.000 ritten per dag in Brussel SZM

23 juli 2019

10u41

Bron: Belga 0 Brussel Met de autodeeldienst Share Now, tot februari nog DriveNow, leggen gebruikers in Brussel gemiddeld 1.000 ritten per dag af. Het platform van vlottende deelwagens blijft groeien: het aantal gebruikers nam ten opzichte van vorig jaar met 30 procent toe. “Vooral de uren na de spits en zaterdagen zijn populair”, zegt sales & business development manager Julien Vandichel, die “ontzettend blij” is met waar Share Now nu staat. De financiële cijfers van het autodeelplatform blijven wel rood kleuren.

De Duitse autobouwer BMW lanceerde DriveNow begin juli 2016 in Brussel. In exact drie jaar legden gebruikers in totaal al 6,6 miljoen kilometer af met de deelwagens. Sinds februari gebeurt dat wel onder de naam Share Now, na een fusie met de deeldienst car2go van concurrent Daimler. Car2go raakte zelf nooit van de grond in Brussel, waarschijnlijk wegens een merknaamkwestie.

Hoewel de fusie tussen DriveNow en car2go op papier al rond is, moeten de systemen van beide platformen nog geïntegreerd worden. “Dat zou normaal gezien eind dit jaar of begin volgend jaar rond moeten zijn”, aldus Vandichel. De fusie geeft de gebruikers van DriveNow toegang tot de 20.000 wagens van Share Now in alles samen 31 steden. Tot de applicaties van DriveNow en car2go geïntegreerd zijn, moeten DriveNow-gebruikers zich wel bijkomend registeren op het car2go-platform om Daimler-wagens te kunnen gebruiken.

Wat onze hoofdstad betreft, bestaat de vloot van Share Now momenteel uit 310 auto’s, op dit moment enkel BWM- en Mini-modellen. Of en hoeveel wagens van de Daimler-merken Mercedes en Smart aan de vloot zullen worden toegevoegd, is nog niet niet duidelijk, zegt Vandichel. “In principe gaat Share Now voor een fiftyfiftyverdeling, maar wat dat voor Brussel gaat betekenen, daar hebben we nog geen zicht op.”

Share Now breidde zijn werkingsgebied in Brussel al meermaals uit. Of er verdere uitbreidingen in onze hoofdstad of lanceringen in andere Belgische steden op de agenda staan, daar spreekt Vandichel zich niet over uit. “Dat is iets wat we zullen bekijken, maar onze eerste focus is de migratie van de app.”

Over hoeveel gebruikers Share Now momenteel heeft in Brussel en over de financiële situatie van het bedrijf wil Vandichel niets kwijt, gezien de lopende fusie. De jaarrekeningen van DriveNow Belgium leren dat het bedrijf - dat momenteel negen voltijdse werknemers telt - in 2018 een verlies van 2,93 miljoen euro boekte, na rode cijfers in 2017 (-3,25 miljoen euro) en 2016 (-2,24 miljoen euro). “Ons hoofddoel is om Share Now winstgevend te maken”, zegt Vandichel wel.