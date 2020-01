Auto vat vuur in ondergrondse opslagruimte toeleverancier Audi, persoon lichtgewond naar ziekenhuis SHVM

22 januari 2020

19u05 2 Vorst In een toeleveringsbedrijf voor Audi in Vorst is woensdagmiddag rond 13 uur brand uitgebroken in de ondergrondse loods. Een persoon raakte daarbij lichtgewond tijdens de evacuatie.

Het incident vond plaats in de Marguerite Bervoetsstraat. De brandweer zakte rond 13 uur af naar het toeleveringsbedrijf nadat een wagen er in de eerste verdieping van de ondergrondse loods vuur vatte. “Het vuur was snel geblust, maar de brand zorgde voor een hevige rookontwikkeling in de loods”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Ook de kelderverdieping deelde in de rookschade. “Het betreft een ruimte van zo’n 1.000 vierkante meter, waardoor de ventilatiewerken zo’n twee uur in beslag namen.”

Een persoon raakte lichtgewond tijdens de evacuatie. Het slachtoffer werd daarom overgebracht naar het ziekenhuis. De brand zou een accidentele oorzaak kennen.