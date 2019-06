Auto uitgebrand in Schaarbeek SZM

28 juni 2019

11u47 2 Brussel De brandweer is gisterenavond rond 17 uur uitgerukt voor een brandende auto in de Ernest Cambierlaan in Schaarbeek. Dat bevestigt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

De auto van het merk Peugeot was geparkeerd op de Ernest Cambierlaan toen het vuur vatte. Door de warmtestralingen is daarbij één andere auto, die ervoor stond geparkeerd, beschadigd. De Peugeot is helemaal uitgebrand en de brandweer heeft daarbij twee brandslangen moeten gebruiken.

“De oorzaak van de brand is accidenteel”, bevestigt de woordvoerder van politiezone Brussel Noord.