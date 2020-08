Auto schiet in brand bij tankstation Stephanie Romans

31 augustus 2020

Een auto is zondagavond vlak na het tanken in brand gevlogen. Er vielen geen gewonden, maar het tankstation blijft dicht voor grondig nazicht van de installaties.

De brandweer kreeg vrijdag om 19.35 uur een oproep voor een autobrand in het tankstation Leuvensesteenweg in Schaarbeek. Daar had een voertuig na het tanken vuur gevat. Het pistool van de pomp zat niet meer in de auto, dat was weer ingehaakt.

De brandweer spoot bluswater op de benzinepompen en het portiek van het tankstation om verspreiding van de brand te voorkomen. De politie zette een deel van de Leuvensesteenweg zodat het verkeer uit de buurt bleef.

De inzittenden van het voertuig zijn ongedeerd. De brand heeft vermoedelijk een accidentele oorzaak. Het tankstation kan pas open na grondig nazicht van alle installaties.