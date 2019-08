Auto rijdt fontein in op Bockstaelplein JCV

16 augustus 2019

20u49 4 Brussel Bizar ongeval op het Emile Bockstaelplein in Laken vrijdagavond. Een wagen belandde er in de fontein op het plein.

Hoe de wagen erin slaagde om de fontein in te rijden, is nog niet duidelijk. Mogelijk maakte de bestuurder van de groene Mazda een stuurfout. Niemand in de omgeving raakte gewond, maar het is onduidelijk of ook de chauffeur van de wagen ongedeerd bleef.

De wagen werd vrijdagavond nog weg getakeld. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Door het ongeval kwam er mogelijk brandstof of olie in de fontein terecht.