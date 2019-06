Auto ramt drie geparkeerde wagens in Elsene JCV

17 juni 2019

16u48 1 Brussel Bizar ongeval aan de vijvers van Elsene maandagmiddag. Een chauffeur die er wou parkeren verloor de controle over het stuur en veroorzaakte zo een kettingbotsing van vier geparkeerde auto’s.

Niemand raakte gewond bij het ongeval. Dat gebeurde rond de middag in de Guillaume Macaulaan. “Een wagen wou er parkeren toen de chauffeur om nog onbekende reden de controle over het stuur verloor”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. “Hij ramde zo een geparkeerde wagen die dan opnieuw de wagen voor hem raakte. In totaal waren er vier voertuigen betrokken.”

De wagens namen op hun weg nog enkele paaltjes mee. Volgens de eerste verklaring van de chauffeur ligt een technisch defect aan de basis van het ongeval. Hij had in ieder geval niet gedronken, zo bleek.