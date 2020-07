Auto landt op dak: bestuurster zwaargewond Stephanie Romans

02 juli 2020

20u40 0 Brussel De bestuurster van een auto is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval in Elsene. De vrouw verloor de controle over het stuur. Haar auto eindigde op zijn dak.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur op het kruispunt van de Franklin Rooseveltlaan met de Antoine Depagelaan in Elsene. De bestuurster raakte om nog onbekende reden de controle over haar stuur kwijt en botste tegen twee geparkeerde wagens. De auto sloeg over de kop en landde op het dak tegen de borduur in de middenberm.

De vrouw in de auto raakte ernstig gewond. Volgens de politie was haar toestand kritiek toen de ambulance haar naar het ziekenhuis bracht. Later die middag zou haar toestand gestabiliseerd zijn.