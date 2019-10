Auto knalt met vier inzittenden tegen paal MKV

27 oktober 2019

08u40 1 Brussel Zaterdagavond om middernacht is een BMW met vier inzittenden tegen een paal geknald. Dat was op de Leopold III-laan ter hoogte van de NAVO-site richting de luchthaven.

Er raakte niemand gewond, de auto is wel total loss. Over de bestuurder en de precieze oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.