Auto gaat overkop in Rogierstraat, bestuurder neemt de benen JCV

06 juni 2019

16u26 0 Brussel Bij een spectaculair ongeval op de Rogierstraat in Schaarbeek is woensdagmorgen een auto overkop gegaan. Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder nergens meer te bekennen.

Het ongeval gebeurde om 5.45 uur woensdagmorgen, ter hoogte van de kruising met de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Hoe de auto overkop ging, is nog niet duidelijk. De politie zal de camerabeelden analyseren om dat te weten te komen. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de wagen al verdwenen. Er loopt nu een opsporingsonderzoek naar hem. Bij het ongeval werden ook twee geparkeerde wagens geraakt. Een daarvan was zo beschadigd dat die ook getakeld moest worden.