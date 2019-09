Auto brandt uit in ondergrondse garagebox RDK

29 september 2019

10u30

In een ondergrondse garagebox in de Eilandenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen uitgebrand. De Brusselse brandweer werd omstreeks 3.05 uur opgeroepen door de politie en kon de vuurhaard snel lokaliseren. Het brandende voertuig werd geblust. Aangezien er in de aanpalende garageboxen ook warme zones waren, werden de sectionale poorten opengebroken ter nazicht. Omdat er maar één toegangspunt tot de ruimte was, nam het ventileren van de ondergrondse garageboxen veel tijd in beslag.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Er vielen geen gewonden.