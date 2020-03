Audi Vorst sluit voorlopig de deuren JCV

17 maart 2020

12u03 128 Brussel De fabriek van Audi sluit voorlopig de deuren door de coronacrisis. In de loop van maandag waren er al klachten dat het personeel zich niet veilig voelde. Hoelang de fabriek dicht blijft, is nog niet duidelijk.

Sowieso waren er deze week slechts twee productiedagen gepland, zo laat het bedrijf weten. “Dat komt door problemen bij de levering van onderdelen”, zegt woordvoerder Peter D’hoore. “Vandaag dinsdag zullen we gebruiken om onze materiaalstromen af te bouwen. Volgende week maandag zal de fabriek niet opengaan. Hoe lang de sluiting zal duren, is niet duidelijk. Wij volgen daarbij de instructies van ons moederbedrijf.”

Bij Audi in Vorst werken ruim 2.700 mensen. Zij zullen tijdens de sluiting technisch werkloos zijn.

Maandagochtend lag de productie al stil door een actie die er kwam na ongerustheid bij het personeel. “De sluiting is natuurlijk volkomen terecht”, zegt William Van Erdeghem van ACV Metea. “Soms zijn de mensen met vijf tegelijk binnen in een auto aan het werken. Dan is het heel moeilijk om de richtlijnen om afstand van elkaar te houden te respecteren.”

Volgens het ACV is er niet alleen in grote fabrieken als Audi een probleem. “We horen verhalen vanuit kleinere bedrijven waar mensen in een groep van vijf op een vierkante meter moeten werken”, zegt Van Erdeghem. “Daarom vragen we dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid van de mensen op de eerste plaats zetten.”

De autogroep Volkswagen, die eigenaar is van Audi, besliste al om vanaf vrijdag de meeste van zijn fabrieken in Europa te sluiten. “Voor twee of drie weken”, zo zei topman Herbert Diess dinsdag bij de publicatie van de jaarcijfers van de groep.