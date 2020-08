Audi RS3 scheurt aan 140 km/u door tunnel Stephanie Romans

31 augustus 2020

14u36 0 Brussel 131 bestuurders hebben dit weekend een boete gekregen bij verschillende snelheidscontroles van de Brusselse politie. Op de Van Praetlaan betrapte de politie een Audi RS3 die met 140 kilometer per uur voorbij scheurde.

Veertien bestuurders moesten hun rijbewijs dit weekend inleveren bij snelheidscontroles op drie locaties in Brussel: de NAVO-tunnel, de Van Praetlaan en de Madoutunnel.

131 van de 3.500 gecontroleerde automobilisten, beging een overtreding. Het merendeel reed te snel, al waren er ook bestuurders bij die hun veiligheidsgordel niet droegen. Een persoon werd betrapt met op bezit van verboden, verdovende middelen.

Op de Van Praetlaan verloren 10 bestuurders, waaronder die van een Audi RS3, hun rijbewijs vanwege een te hoge snelheid. De Audi-bestuurder reed 140 kilometer per uur. Dat is 131,6 km/u na correctie. In de tunnel mag je maar 70 rijden.