Atomium zet met expo Breugel in de kijker JCV

18 september 2019

13u37 2 Brussel In het Atomium is woensdag een nieuwe expo geopend met Pieter Bruegel De Oude als centrale figuur. De renaissanceschilder krijgt een interactieve tentoonstelling naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn overlijden.

De expo “Bruegel, a poetic experience. An innovative world and mind” werkt met grote reproducties van de werken van de schilder. Volgens het Atomium krijg je als bezoeker zo meeslepende en interactieve installaties te zien. De tentoonstyelling loopt over de twee verdiepingen van de tentoonstellingsbiol.

Op de onderste verdieping is er een pop-up installatie die vijf schilderijen van de beroemde reeks ‘De zes seizoenen’ toont. Die is zo opgezet dat de bezoekers de indruk krijgen dat ze in de beroemde landschappen wandelen. Op de bovenste verdieping wordt dan weer de persoonlijkheid van Breugel bekeken. Voor hij naam en faam verwierf als schilder, was Breugel voornamelijk bekend als tekenaar. Door de recente uitvinding van de boekdrukkunst kon hij zijn tekeningen vlot verspreiden.

De tentoonstelling is inbegrepen in een ticket voor het Atomium. Volwassenen betalen daarvoor 15 euro, senioren 13 euro, tieners en studenten 8 euro.