Atomium wordt racecircuit: vijf bestuurders opgepakt en auto's in beslag genomen bij actie tegen straatracers TT

31 mei 2020

18u28

Bron: Belga 3 Brussel De Brusselse politie heeft vrijdagavond vijf bestuurders opgepakt en evenveel wagens in beslag genomen bij een actie tegen straatracers aan de Heizel, zo meldt de woordvoerster van de politiezone Hoofdstad-Elsene Ilse Van de keere.

De agenten wisten een van de vier voertuigen te identificeren die betrokken waren bij een race op het Heizelplateau, in de buurt van het Atomium, en waarvan een video circuleerde op het internet. Er waren ook nog vier flagrante en gevaarlijke verkeersovertredingen te zien. Een van die daders werd betrapt toen hij opnieuw in de fout ging door aan hoge snelheid in de remmen te gaan bij een oversteekplaats voor voetgangers.

De stad Brussel wil straatracers harder aanpakken. In de gevallen dat het parket beslist om de daders niet te vervolgen en/of hun voertuig niet in beslag neemt, zullen de betrapte straatracers toch nog een administratieve boete tot 350 euro kunnen krijgen en zal de politie alsnog tot een inbeslagname kunnen overgaan. Ook aan de sleepkosten zullen de daders niet ontkomen.