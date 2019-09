Atomium sluit zomerprogramma af met gratis open air SZM

12 september 2019

17u36 0 Brussel Het Atomium sluit het zomers programma af met een gratis open air op zondag 14 september. Samen met collectief ‘Deep in House’ komen er tal van techno en house dj’s nog een laatste keer onder de bollen van het Brussels monument voor een groot feest.

Aan de voet van het Atomium vindt zondag de tweede editie van het “Atomium Electronic Festival” plaats. Het evenement start om 14 uur en eindigt om 2 uur, een feest van twaalf uur om de dansbenen al goed op te warmen voor de winter.

Tijdens de eerste editie kwamen volgens de organisatie zowat 4.000 mensen af op het festival. De deelnemende artiesten (A. Brehme, Neila, Kafim, Phara, Efdemin, Marco Shuttle) werden dit jaar geselecteerd door het collectief ‘Deep in House’ dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van technoclub ‘C12' onder het Centraal Station in Brussel. Daarnaast zijn er foodtrucks en allerlei andere soorten randanimatie.