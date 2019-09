Atomium sluit zomer af met gratis technofeestje SVHM

14 september 2019

16u39 1 Brussel Op zaterdag 14 september zegt het Atomium vaarwel aan zijn zomerprogramma. Dat einde wordt afgesloten met een technofeestje aan de voet van het monument. Tal van techno en house DJ’s zorgen in samenwerking met het collectief ‘Deep in House’ voor een laatste spetterend feestje.

De tweede editie van het gratis ‘Atomium Elektronic Festival’ is ingegaan. Een heleboel Brusselaars geniet op dit moment van de zonnestralen, met op de achtergrond enkele oorverdovende technobeats geproduceerd door zes artiesten. Het evenement begon vandaag om 14 uur en sluit af om 2 uur in de ochtend.

De eerste editie van het festival was een succes. Daarop kwamen zo’n 4.000 bezoekers af. De deelnemende artiesten (A. Brehme, Neila, Kafim, Phara, Efdemin, Marco Shuttle) werden dit jaar geselecteerd door het collectief ‘Deep in House’ dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van technoclub ‘C12' onder het Centraal Station in Brussel. Daarnaast zijn er foodtrucks en allerlei andere soorten randanimatie.