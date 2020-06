Atomium opnieuw open: testmaand met enkel online tickets Margo Koekoekx

01 juni 2020

11u07 0 Brussel Een stralende dag en groot applaus onder de blinkende stalen constructie. Het Atomium heropent de deuren. Het was Prinses Astrid die het lintje kwam doorknippen en wat later hijsten ze de Belgische vlag weer naar de top van de hoogste bol om de heropening van de Belgische trots te vieren. Juni is een testmaand voor bezoekers. Zo kunnen ze nog bijsturen indien nodig om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen tijdens hoogmaanden juli en augustus.

Om 9.45 uur was er een feestelijke heropening in het bijzijn van Prinses Astrid en Prins Lorenz, premier Sophie Wilmès, Rudi Vervoort (Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de burgemeester Philippe Close, Delphine Houba (schepen van Cultuur, Toerisme, Grote Evenementen) en het team van het Atomium met voorzitster Zoubida Jellab.

Bezoeken

Het meest gekende monument van België bezoeken kan als je online een ticket weet te bemachtigen. Je moet het uitgestippelde parcours volgen zodat het kruisen van andere bezoekers zoveel mogelijk gemeden wordt. Handgel is beschikbaar aan de ingang en het dragen van een mondmasker is aangeraden, maar niet verplicht. “Een cadeautje kopen in de giftshop zal voorlopig nog niet gaan, onze kassa's buiten blijven eveneens gesloten”, klinkt het bij Zoubida Jellab. Al 14 jaar maken de Belgen 30 procent uit van de bezoekers van het Atomium. De voorzitster hoopt dat Belgen dit jaar opnieuw massaal de weg vinden naar de Heizel.

Het Atomium toegankelijk zijn van donderdag tot maandag, van 10 tot 18 uur. Neem een kijkje op de website voor alle informatie.