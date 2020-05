Atomium kijkt aan tegen “mogelijk fatale” verliezen JCV

15 mei 2020

14u40 1 Brussel Drie miljoen euro zal het Atomium in 2020 verliezen door de coronacrisis, zo schat de raad van bestuur van het monument. Zonder steun is dat mogelijk dodelijk voor het bekendste Belgische monument. Het Atomium vraagt dan ook om steun, zowel van het publiek als van de overheid.

De raad van bestuur van het Atomium kwam donderdagavond samen en moest een grimmige rekening opmaken. In plaats van een voorziene winst van 800.000 euro kijkt het monument dit jaar aan tegen een verlies van drie miljoen. “Het verschil is enorm en zou fataal kunnen zijn voor een van de boegbeelden van België”, klinkt het.

Al sinds 14 maart komt er geen cent binnen bij de vzw die het Atomium beheert. Lastig voor een monument dat voor 93 procent op eigen middelen draait. “Tegen het einde van het jaar, en zelfs met de stopzetting van de studenten- en interimcontracten en aanpassing van de werkuren, zullen de financiële reserves van het Atomium uitgeput zijn”, zo laat het monument weten.

Bezoek uit eigen land

De situatie is des te moeilijker omdat de put die werd geslagen na de aanslagen van 22 maart pas vorig jaar weer aangezuiverd werd. Het Atomium vraagt dan ook om hulp, in de eerste plaats van de bevolking. Slechts een derde van het normale aantal bezoekers komt uit België. Aangezien het toerisme nog een hele tijd stil zal liggen, roept het Atomium dan ook op om een bezoekje te brengen aan de bekende negen bollen. “De uitdaging is om niet onder de 25 procent bezoekers te gaan”, klinkt het.

Het Atomium wijst er echter op dat er niet alleen bezoeken van burgers, maar ook steun van de overheid nodig zal zijn om het schip drijvende te houden. De deuren van het Atomium blijven voorlopig wel gesloten. Een heropening staat gepland voor 1 juli.