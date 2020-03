Assisenproces stopgezet door coronamaatregelen Wouter Hertogs

16 maart 2020

13u21 0 Brussel Het proces dat voor het Brusselse assisenhof werd behandeld is stopgezet ten gevolge van de coronamaatregelen. Het zal hervatten op 17 juni.

Twee Albanezen stonden sinds vorige week terecht voor het doden van Abdelaziz Bouhali in een café in de Lakensestraat op 11 april 2016. Slechts een van de beschuldigden, Robert Frroku (24) was komen opdagen voor zijn proces. Medebeschuldigde Xhyljan Perdoda is sinds de feiten voortvluchtig. De zaak kan pas op 17 juni hervat worden omdat in april en mei nog andere processen vastgesteld zijn. Of deze kunnen doorgaan is nog maar zeer de vraag. De jury voor dit proces zal dezelfde blijven in juni.