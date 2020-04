Asielen en maneges in Brussels Gewest krijgen uitzonderlijke subsidie: “Dieren mogen geen indirect slachtoffer worden van coronacrisis” SHVM

21 april 2020

13u26 1 Brussel De Brusselse regering zal, op voorstel van Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt, een uitzonderlijke subsidie geven aan asielen en maneges die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terechtkomen. Dat maakt het kabinet van Clerfayt vandaag bekend.

De coronacrisis heeft ook een impact op het dierenwelzijn. Verschillende structuren hebben geen inkomsten meer en krijgen bijgevolg te maken met financiële problemen waardoor gevreesd wordt voor inbreuken op het welzijn van deze dieren. Om die structuren te helpen en te ondersteunen, zal het Brussels Gewest hen financiële steun verlenen. “Dieren mogen geen indirect slachtoffer worden van de coronacrisis. Het is onze plicht om voor hen te zorgen en alles in het werk te stellen om hun welzijn te waarborgen. Dit omvat verzorging, ritjes maar ook de aankoop van voedsel”, zegt Clerfayt.

Asielen

De dierenasielen die hiervoor in aanmerking komen, moeten erkend zijn. Structuren die over een maximale opvangcapaciteit van meer dan 30 dieren beschikken, hebben recht op een bedrag van 3.000 euro. Dierenasielen die een maximale opvangcapaciteit hebben van 30 dieren of minder, hebben recht op een bedrag van 1.500 euro. Voor dierenasielen die een maximale opvangcapaciteit hebben van 30 dieren of minder en werken met pleeggezinnen, zal de regering 2.000 euro uittrekken.

Maneges

De maneges die hiervoor in aanmerking komen moeten opgericht zijn onder de vorm van een vzw en eigenaar zijn van paardachtigen die er gestald worden. Ze krijgen € 100 per paardachtige om ze één maand lang te voeren. Afhankelijk van de verlenging van de quarantaineperiode kan aan deze maneges een tweede steun worden verleend.