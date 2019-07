Asbest gevonden na instorting gebouw in Vandenboogaerdestraat JCV

24 juli 2019

16u41 0 Brussel Bij de instorting van een deel van een gebouw in de Vandenboogaerdestraat in Sint-Jans-Molenbeek is vrijdagmiddag asbest gevonden. Dat bevestigt de gemeente. De werf is nu beveiligd en er is geen direct risico voor de omgeving.

De achtergevel van de voormalige Bacardi Martini-kantoren in de Vandenboogaerdestraat begaf het vrijdagmiddag toen er gewerkt werd aan het gebouw. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. “Een fout van de aannemer ligt aan de oorzaak van de instorting”, zegt waarnemend burgemeester Abdellah Achaoui (PS). “We hebben meteen een ingenieur ter plaatse gestuurd om het gebouw te onderzoeken.”

Uit het onderzoek bleek dat bij de instorting van het gebouw asbest is gevonden. “We hebben de werf daarom laten beveiligen en afsluiten”, zegt Achaoui. “Momenteel is er dan ook geen risico meer. We hebben de eigenaar nu aangeschreven. Hij moet dit laten opruimen door een gespecialiseerde firma. Als dat niet snel genoeg doet, zal de gemeente een firma aanstellen en de factuur aan de eigenaar bezorgen. We willen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen.”

Een groot deel van het gebouw zal in ieder geval afgebroken moeten worden. Zowel het dak, de zijgevel, de achterkant als een deel van de dakgoot zijn rijp voor de sloop. De gevel van het gebouw zou na versteviging wel nog te redden zijn.