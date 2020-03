Artsen Zonder Grenzen strijkt neer in Brussel: “Patiënten helpen die niet in hun kot kunnen blijven” JCV

30 maart 2020

16u26 0 Brussel Woensdag zal Artsen Zonder Grenzen een triage- en opvangcentrum voor daklozen en transmigranten openen in de zalen van Thurn & Taxis. Momenteel is er plaats voor 58 bedden, maar dat kan nog uitgebreid worden. “We zeggen wel ‘blijf in uw kot’, maar dat is niet voor iedereen mogelijk”, zegt Bart Janssens van Artsen Zonder Grenzen.

In normale omstandigheden zouden de zalen van Thurn & Taxis nu gebruikt worden voor expo’s en evenementen, maar met de coronacrisis worden de zalen nu voor het eerst ingezet voor de opvang van daklozen en migranten. Daarvoor wordt een ruimte van 8.000 vierkante meter ingericht, met aparte bedden en bijbehorend medisch en sanitair materiaal.

De nieuwe ruimte moet de bestaande opvang aanvullen. “Die zit immers stilaan aan zijn limieten”, zegt Bart Janssens, die de Belgische COVID-initiatieven van Artsen zonder Grenzen coördineert. “De bedoeling is dat mensen met symptomen hier komen uitzieken. Zolang hun toestand niet zo ernstig is dat ze naar het ziekenhuis moeten uiteraard.”

Het centrum moet zowel helpen bij daklozen als transmigranten in Brussel. “We zeggen wel ‘Blijf in uw kot’ of ‘Bel uw huisarts’”, zegt Janssens. “Maar dat is hier niet mogelijk, daarom dat deze opvang noodzakelijk is. Het gaat hier ook om een groep mensen die verstoken blijft van alle informatie. Zij worden opgejaagd door de politie zonder dat ze weten waarom. Dit centrum zal ook beter zichtbaar maken hoe de coronacrisis speelt bij de zeer kwetsbare groepen.”

Daklozen die aankomen in het centrum, worden eerst onderworpen aan een intakegesprek. Daarna kunnen ze douchen en naar het toilet gaan, ontvangen ze een soort welkomstpakket met onder andere extra kleding en zakdoeken en krijgen ze een bed toegewezen. Daarnaast zijn er ook onder meer een recreatieruimte, een keuken en een wasserij ingericht.

Uitzonderlijk

Het centrum is ook voor Artsen Zonder Grenzen uitzonderlijk. Het is immers de eerste keer dat de organisatie op deze schaal op Belgisch grondgebied aan de slag is. “We hebben ook ploegen die langs gaan in rust- en verzorgingstehuizen en we ondersteunen verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië”, zegt Janssens.

Hoelang het centrum aan de slag zal blijven, is nog niet duidelijk. “We verwachten zeker een tweetal maanden”, zegt Janssens. “Maar veel hangt af van wanneer de piek van de epidemie zal komen. In een tweede fase willen we ook mensen opvangen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Thuis uitzieken is immers geen optie voor hen.”

Het centrum voor Artsen Zonder Grenzen is niet de enige uitzonderlijke maatregel die er voor daklozen wordt genomen. Zo werden verschillende hotels opgeëist om hen onderdak te bieden en er voor te zorgen dat zij de maatregelen tegen het coronavirus kunnen opvolgen.