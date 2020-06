Artsen Zonder Grenzen sluit Brussels Covid-19-centrum JCV

09 juni 2020

09u35 0 Brussel Artsen Zonder Grenzen sluit na meer dan twee maanden de deuren van zijn Covid-19-centrum op de site van Thurn & Taxis. Daar werden daklozen en mensen zonder papieren ondersteund, opgevangen, getest, en indien nodig geïsoleerd en medisch opgevolgd.

In totaal waren er 162 opnames in het medisch opvangcentrum: 148 mensen werden opgenomen met Covid-19. Er waren ook 14 heropnames voor verschillende redenen. “Vandaag zijn er minder Covid-19 patiënten bij wie de ziekte vermoed wordt of vastgesteld is, en dus kunnen we dit project stopzetten. Het centrum van Het Rode Kruis blijft open voor deze kwetsbare mensen. Dat zou moeten volstaan voor de huidige noden”, vertelt Marie-Christine Férir, emergency coordinator van Artsen Zonder Grenzen. “We blijven natuurlijk paraat om andere organisaties hulp te bieden.”

Het centrum in Thurn & Taxis werd opgezet in samenwerking met Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. “We zijn heel erg tevreden over de samenwerking met de andere organisaties en de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen. We hebben een warm onthaal geboden aan mensen die zo vaak worden vergeten. ” zegt Férir.