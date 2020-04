Artsen Zonder Grenzen gaat zelf daklozen testen op corona Wouter Hertogs

08 april 2020

19u38 0 Brussel Artsen Zonder Grenzen wil in de komende dagen zo snel mogelijk starten met het zelf testen op COVID-19 van de daklozen die in het triage- en opvangcentrum op de site van Tour & Taxis in Brussel verblijven. Dat meldt de ngo woensdag.

Het triage- en opvancentrum in de expositiehallen van Thurn & Taxis werd speciaal opgericht voor de verzorging van dakloze mensen en migranten die (mogelijk) besmet zijn met COVID-19. Testen kon Artsen Zonder Grenzen voorlopig nog niet zelf, maar in de volgende dagen komt daar verandering in.

De ngo beschikt zelf niet over een laboratorium, maar in samenwerking met een partner moet het toch mogelijk worden om de daklozen die er verzorgd worden, te testen. “Ons centrum in Thurn & Taxis is eigenlijk een ziekenhuis. Het is niet voor de ernstig zieke patiënten, maar het is wel voor vermoedelijk positieve COVID-19-gevallen. De testen ter plaatse moeten het mogelijk maken om nog praktischer te werken indien deze mensen echt positief zijn. De bevestiging is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die niet door COVID-19 besmet zijn er nodeloos liggen”, vertelt Bart Janssens van Artsen Zonder Grenzen.

In de komende dagen zal de capaciteit in het centrum, dat nu vijftig bedden bedraagt, nog uitgebreid worden tot 140 bedden. De uitbreiding is bedoeld om het comfort te verhogen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Volgens de laatste cijfers van dinsdag verblijven er dertig dakloze patiënten in het centrum, waarvan acht bevestigde COVID-19-gevallen.