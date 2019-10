Artsen Zonder Grenzen betoogt aan Johnson & Johnson voor de prijsverlaging van een essentieel geneesmiddel tegen tuberculose SZM

10 oktober 2019

16u39 0 Brussel Een honderdtal actievoerders van Artsen Zonder Grenzen kwamen donderdag samen voor het kantoor van Johnson & Johnson. Ze eisen dat het farmaceuticabedrijf de prijs van een essentieel geneesmiddel tegen tuberculose verlaagt. “Momenteel vragen ze voor het geneesmiddel 2 dollar per dag, maar volgens onze studies kunnen ze zelfs winst maken met 0,25 dollarcent per dag,”, aldus Dimitri Eynikel, beleidsmedewerker van de campagne voor toegang tot geneesmiddelen.

Artsen Zonder Grenzen startte donderdag met een internationale campagne gericht tegen de farmareus Johnson & Johnson. Het startschot van de campagne was een actie voor de kantoren van Johnson & Johnson in Brussel, waarin medewerkers van Artsen Zonder Grenzen eisten om de prijs van bedaquiline, een essentieel geneesmiddel in de strijd tegen tuberculose te verlagen tot één dollar per dag per persoon. Met bedaquiline kan een patiënt na 6 tot 20 maanden genezen.

“Nog tot vandaag sterven zo’n 1,7 miljoen mensen elk jaar aan tuberculose”, zegt Dimitri Eynikel. Daarom vraagt Artsen Zonder Grenzen een verlaging van de prijs van het geneesmiddel. “Het kan niet zijn dat een farmaceutica bedrijf 2 dollar per dag vraagt voor een geneesmiddel, wetende dat 95% van de patiënten leeft in ontwikkelingslanden waar ze moeten rondkomen met 2,5 euro per dag.”

Meest efficiënte geneesmiddel

Bedaquiline is het meest efficiënte geneesmiddel (dat oraal te gebruiken is) tegen tuberculose. Hiermee kunnen 80 procent van de tuberculosepatiënten, ook die met de resistentere vormen genezen. In de meeste landen krijgen nochtans patiënten met resistente vormen van tuberculose nog dagelijks injecties. Die ‘oude’ manier om tuberculose te genezen heeft veel bijwerkingen van psychoses tot doofheid en aanhoudende misselijkheid. Bovendien geneest slechts 55% van de mensen met die behandeling.

“Met de ontdekking van bedaquiline kregen we weer hoop. Voordien stonden wij als arts steeds machtelozer tegen die gevaarlijke vormen van tuberculose,” zegt Dr. Marc Biot, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen. “Van de 130.000 mensen met resistente tuberculose die wereldwijd behandeld worden, kan 80 % van de patiënten effectief geholpen worden met bedaquiline. Maar slechts 12.000 van hen hebben er momenteel toegang tot, voornamelijk vanwege de hoge prijzen.”

Participatief project

De kers op de taart is dat de behandeling met bedaquiline een participatief project was. Farmareus Johnson & Johnson kreeg financiële steun van publieke instellingen, universiteiten, ngo’s en filantropische organisaties om die noodzakelijke pil op de markt te brengen, terwijl ze zelf over de prijs mochten beslissen. Ook Artsen Zonder Grenzen heeft mee geïnvesteerd in het klinische onderzoek.

“We vragen dus dat we samen kunnen beslissen dat de prijs naar beneden moet,” zegt Eynikel. “Uit onderzoek blijkt dat het geneesmiddel zelfs met 25 dollarcent per dag winstgevend is. Wij vragen een wereldwijde prijs van één dollar per dag. Dat lijkt me niet onredelijk,” besluit Eynikel.