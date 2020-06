Artsen en ziekenhuis voor rechter na overlijden 14-jarig meisje Wouter Hertogs

25 juni 2020

12u29 3 Brussel Het universitair ziekenhuis Saint-Luc, het Molenbeekse huisartsencentrum Centre Médical Maritime en twee artsen moeten zich voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor het overlijden van een 14-jarig meisje. Het meisje overleed in 2011 aan een buikvliesontsteking, die zowel in het ziekenhuis als door een huisarts fout zou gediagnosticeerd zijn. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het meisje was in juni 2011 ‘s nachts plots ziek geworden, met hevige buikpijn en braakneigingen. Een eerste huisarts vermoedde dat het om een blindedaromontsteking ging en raadde de ouders aan naar het ziekenhuis te gaan. Op de spoeddienst van het universitair ziekenhuis Saint-Luc besloot een kinderarts het meisje echter naar huis te laten gaan en haar enkel Motilium, Dafalgan en Fortimel voor te schrijven. Volgens de ouders verklaarde de arts dat het waarschijnlijk om een psychologisch probleem ging, veroorzaakt door de nakende examens. Eenmaal thuis ging de toestand van het meisje er echter op achteruit, zodat de ouders een huisarts van het Centre Médical Maritime lieten komen. Ook die toonde zich niet gealarmeerd en liet het meisje drie dagen thuisblijven. De volgende nacht trokken de ouders opnieuw met hun dochter naar het ziekenhuis, maar toen bleek het al te laat. Het 14-jarige meisje overleed door een septische schok, veroorzaakt door een buikvliesontsteking. De ouders dienden een klacht in en nu, negen jaar later, heeft de raadkamer geoordeeld dat de kinderarts van het universitair ziekenhuis Saint-Luc, de huisarts van het Centre Médical Maritime, alsook het ziekenhuis en het huisartsencentrum zelf moeten terechtstaan voor onopzettelijke doodslag. Het onderzoek heeft zolang aangesleept, omdat er jarenlang gewacht is op een medisch expertiseverslag.